Carabineros incautó 352 kilos de marihuana ocultos en centro de acopio en Calama

Un importante golpe al narcotráfico y al crimen organizado concretó personal de Carabineros de la 1ª Comisaría de Calama, tras incautar 352 kilos 500 gramos de marihuana al interior de un domicilio en un sector de tomas de la capital loína.

El procedimiento se gestódurante la noche, cuando personal de la SIP acudió a calle Licanantay tras un llamado por un presunto robo, donde los funcionarios detectaron bultos abandonados en el exterior que emanaban un fuerte olor a cannabis, al ingresar al inmueble hallaron 301 paquetes de droga ocultos en sacos y cajas.

El prefecto de El Loa, coronel Oliver Matteo, destacó "Este es un duro golpe a la logística del crimen organizado. Trabajamos 24/7 preocupados y ocupados no sólo en la prevención, sino también en abordar estos procedimientos en beneficio de la seguridad de nuestra comunidad".

Por su parte, el fiscal regional subrogante de Antofagasta, Eduardo Peña, relevó "Permite sacar una gran cantidad de droga de su venta indiscriminada, protegiendo la salud pública. En este caso no hubo detenidos, pero sí se logró afectar el patrimonio económico de las organizaciones delictuales".

Desde la Fiscalía y el OS7 El Loa confirmaron que se mantienen diligencias vigentes para dar con los responsables del acopio, quienes habrían huido del lugar previo a la llegada policial.