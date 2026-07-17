Carabineros incautó marihuana y ketamina tras persecución en Tocopilla

Más de 232 kilos de droga incautó Carabineros de la Cuarta Comisaría de Tocopilla, tras una persecución policial que se registró durante la madrugada en un sector residencial de la comuna.

El procedimiento se gestó cuando los efectivos policiales intentaron fiscalizar un vehículo station wagon que transportaba una gran cantidad de sacos en su interior. El conductor hizo caso omiso a las señales y huyó por diversas arterias de la ciudad.

Un seguimiento controlado terminó cuando los ocupantes abandonaron el móvil en la esquina de Avenida Leonardo Guzmán con calle Escuadra Nacional y escaparon a pie antes de la llegada de las patrullas policiales.

El jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, general Cristián Montre, detalló que se logró la incautación de "más de 230 kilos de marihuana y más de dos kilos de ketamina" que se encontraban ocultos en la parte posterior del vehículo.

El oficial agregó que el cargamento "está avaluado en más de 1.186 millones de pesos y corresponde a más de un millón de dosis que se retiran del mercado" ilegal, lo que debilita la capacidad operativa de las bandas.

Por su parte, la vocera de la Fiscalía Regional de Antofagasta, Tamara Farren, explicó que el operativo interrumpió la cadena logística de las organizaciones criminales que utilizan la zona como un corredor hacia el sur.

"Nuestra prioridad ahora es continuar con la investigación para identificar y detener a quienes participaron en esta operación, porque el objetivo no es únicamente incautar cargamentos, sino desarticular las estructuras criminales", enfatizó Farren.

Con este decomiso, la Región de Antofagasta alcanzó un récord de 51,6 toneladas de drogas incautadas en lo que va de 2026. La cifra supera en 12 toneladas todo lo registrado durante el año pasado.

Actualmente, por instrucciones de la Fiscalía Local de Tocopilla, el OS-7 de Carabineros desarrolla distintas diligencias destinadas a determinar de forma científica el origen de la carga y rastrear la identidad de los sospechosos prófugos.