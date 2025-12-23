Continúa búsqueda de ciudadano turco desaparecido hace 40 días en Mejillones

Continúa la búsqueda del ciudadano de nacionalidad turca con domicilio en Alemania, Ali Dikici, de quien se perdió el rastro hace más de 40 dias en la zona de Mejillones, donde la Fiscalía Regional mantiene el protocolo de presunta desgracia que busca reconstruir los últimos movimientos del extranjero en suelo nacional.

Tras un completo hermetismo, el Fiscal Regional, Juan Castro Bekios explicó que la investigación enfrenta obstaculos significativos, principalmente por la falta de una red de apoyo local y la barrera del lenguaje.

"Es una persona extranjera que tal vez no habla el idioma, porque sus redes están fuera. Complejiza la investigación que no manejara los idiomas más comunes en nuestra región, tanto el español como el inglés", detalló el persecutor.

Esta situación ha dificultado la obtención de testimonios de personas que pudiesen haber tenido contacto con él en la zona, y ante este escenario, la fiscalía mantiene contacto directo con la familia de la víctima en el extranjero para recabar antecedentes que permitan avanzar en la línea investigativa.

Pese a que las diligencias se mantienen bajo reserva para asegurar su éxito, las autoridades confirmaron que no se descarta ninguna hipótesis de trabajo. "Siempre es muy importante en estos casos mantener las diligencias activas, sobre todo dentro de los primeros días. Se han hecho todas las coordinaciones para poder dar con el paradero de esta persona", sentenció Castro Bekios.

Debido a la complejidad del caso, y tras el hallazgo del vehículo volcado e incendiado, el Ministerio Público a las indagaciones del Servicio de Encargo y Búsqueda de Personas (SEBV), y a las secciones especializadas OS7 y OS9 de Carabineros, sumó a la Armada y mantine coordinaciones con Policía Internacional de la PDI.