Encontraron quemado el auto usado por el turista turco desaparecido en Mejillones

Activa y bajo total reserva permanece la búsqueda del turista turco Ali Dikici, cuyo rastro se perdió hace ya 35 días en la comuna de Mejillones, sector donde un despliegue policial por tierra y aire permitió en las últimas horas dar con la ubicación de un vehículo volcado y totalmente quemado, en el que se movilizaba el turista de 50 años.

El ciudadano extranjero había arrendado el vehículo en Santiago y fue hallado en una zona de difícil acceso en pleno desierto, a más de 40 kilómetros de la carretera, específicamente en una quebrada entre cerros al sur de Mejillones, en el área comprendida entre la denominada "Piedra de la Muerte" y "Punta Pingüino".

La gravedad del hallazgo y las condiciones del móvil han derivado en que la investigación sea asumida por la Fiscalía ECOH (Equipo de Crimen Organizado y Homicidios), debido a que existen antecedentes que podrían sugerir la intervención de terceros en el hecho.

En el lugar del hallazgo, personal especializado de Carabineros, a través del OS9, Labocar y el GOPE, realizan intensos peritajes para dar con el paradero de Ali Dikici, en un caso que mantiene conmocionada a la Región de Antofagasta.

El último registro de Ali Dikici fue hace algunas semanas desde Hornitos, donde a través de un video comentaba que estaba enterrado en la arena y que debía regresar a Santiago.