Coordinación municipal y policial permitió detener a sujeto por robo de cables en Antofagasta

Carabineros detuvo la madrugada de este miércoles a un hombre que fue sorprendido robando cables de la red de alumbrado público en el sector norte de Antofagasta, ilícito detectado por el sistema de televigilancia municipal en la esquina de Avenida Pedro Aguirre Cerda con Pozo Almonte.

El alcalde Sacha Razmilic destacó que "el robo de cables ocasiona un gran daño a la comunidad, provocando zonas oscuras e inseguras, aparte de un gran costo a la municipalidad porque debemos estar constantemente reponiendo el material".

Por su parte, el director de Seguridad Pública, Gonzalo Castro, subrayó que el despliegue tecnológico está orientado a proteger los servicios básicos: "Todas nuestras capacidades y coordinaciones están al servicio de la comuna, especialmente para ilícitos que pueden provocar apagones o fallas en las telecomunicaciones".

El imputado fue puesto a disposición de la justicia, mientras el municipio reafirmó que el monitoreo de cámaras se mantendrá reforzado en los puntos críticos de la ciudad.