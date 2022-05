Corporación Municipal de Antofagasta deberá pagar indemnización por accidente en jardín infantil

El pago de una indemnización de 6.500.000 pesos fue ordenado por el Segundo Juzgado Civil de Antofagasta a la Corporación Municipal de Desarrollo Social, en su calidad de sostenedor del jardín infantil Perlitas del Desierto, tras acoger parcialmente una demanda interpuesta por el accidente de una menor en mayo del 2017.

La niña de dos años resultó con una herida al caerle una mesa de ping pong encima en el jardín infantil, el que estimó el Tribunal no cuenta con condiciones de seguridad que impidieran el hecho.

La magistrada Elizabeth Araya ordenó a la CMDS el pago de 5.000.000 de pesos a la madre y 1.500.000 de pesos a la niña por concepto de daño moral, sumas que deberán pagarse con los intereses correspondientes hasta el pago total.

El fallo sostiene que "ha quedado demostrado el primer elemento de la responsabilidad extracontractual demandada, el que incluye el hecho culpable, negligente y descuidado, al no velar o adoptar por las condiciones de seguridad del lugar en que se efectúa una actividad en la que participan niños de un jardín infantil".

La resolución agrega que "tal como lo señalan los informes, la niña estaba en la actividad en un lugar no apto para niños de su edad, tanto así que el jefe de deportes en su oficio señala que como medida o remedio se acordó trasladar todos los implementos fuera del lugar donde se realizan las actividades y que dificultan la ejecución de la clase y ponen en riesgo la seguridad de los pequeños, precisamente porque atendida la edad de los niños, no aparece apropiado realizar una actividad con implementos que son usados por adultos en actividades deportivas, no es lo indicado, generan inseguridad y riesgos, como lo que ocurrió en este caso y porque a mayor abundamiento, según se afirma en este documento, la mesa no se encontraba en buen estado".

La niña producto del accidente resultó con una herida contuso cortante con desfloramiento en región frontal derecha, una herida en el cuero cabelludo y consecuencialmente una cicatriz que es visible en la frente de su rostro.