Corte de Antofagasta suspende audiencia de desafuero de Claudio Orrego

La Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió este jueves prorrogar la vista de la solicitud de desafuero en contra del Gobernador Metropolitano Claudio Orrego por el Caso Convenios, la cual estaba originalmente fijada para el próximo lunes 6 de octubre.

El pleno del tribunal de alzada tomó la decisión luego de recibir el certificado del Juzgado de Garantía local, que dio cuenta del exitoso incidente de incompetencia presentado por la defensa de Orrego en la causa penal.

Según consta en el Acuerdo de Pleno N°367, la Corte consideró "necesario modificar la resolución" de la audiencia de desafuero, ya que el Juzgado de Garantía de Antofagasta ya acogió la solicitud de la defensa y remitió los antecedentes al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Sin embargo, el tribunal antofagastino no tiene constancia de que el juzgado capitalino haya "aceptado la competencia que ha sido declarada".

De esta forma, la audiencia de desafuero será reprogramada conforme al mérito del proceso. "Una vez determinada la competencia y, en su caso, resueltas las eventuales impugnaciones que podrían formularse sobre la materia", la Corte de Apelaciones de Antofagasta fijará la nueva fecha.

La solicitud de desafuero, que ahora queda en stand by, fue presentada por el Fiscal Jefe de Alta Complejidad de Antofagasta, don Eduardo Ríos, en esta causa que se relaciona con la investigación de posibles delitos de fraude al fisco en la firma de convenios entre la Fundación ProCultura y diversas gobernaciones regionales, entre ellas la Metropolitana.

Corte de Antofagasta reprogramó audiencia por desafuero de Claudio Orrego by dayanemc.dm