Caso ProCultura: Fiscalía solicitó desafuero de Claudio Orrego

La Fiscalía Regional de Antofagasta ingresó, la tarde de este jueves, una solicitud de desafuero en contra del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco de la investigación por el denominado Caso Procultura, una de las principales aristas del caso convenios, consignó 24 horas.

La autoridad metropolitana es investigada por los presuntos delitos de cohecho y fraude al Fisco a raíz del convenio que se adjudicó la fundación Procultura por más de 1.800 millones de pesos, de los cuales mil millones no fueron rendidos ni tampoco devueltos al Gobierno Regional que lidera.

La transferencia del GORE de Santiago a la fundación liderada por el psiquiatra Alberto Larraín tenía como objetivo la ejecución del programa de prevención del suicidio "Quédate".

Declaración del abogado de Orrego

Rodrigo de la Barra, abogado del gobernador Claudio Orrego, emitió una declaración en la que asegura que la defensa no ha sido notificada por el Ministerio Público respecto de la petición y niega que su representante haya incurrido en algún delito.

"Respecto del denominado caso PROCULTURA, el Gobernador declaró voluntariamente ante el fiscal (Patricio) Cooper en diciembre de 2024 y hemos aportado todos los antecedentes relativos a los programas adjudicados y ejecutados por la Fundación, así como las acciones emprendidas por el Gobierno Regional para la custodia y recupero de los dineros públicos asignados", señala la misiva.

"Queremos reafirmar, con total claridad, que el Gobernador Claudio Orrego no ha incurrido en ningún delito ni irregularidad en el ejercicio de sus funciones", enfatiza el escrito.

Finalmente, el representante de la autoridad metropolitana indicó: "Confiamos plenamente en que, una vez que tengamos acceso al contenido de la solicitud y se analicen los antecedentes, quedará jurídicamente acreditado que la actuación del Gobernador ha sido ajustada a derecho y en resguardo del interés público. Una vez conocidos los detalles de la petición, podremos entregar mayores informaciones y comentarios".