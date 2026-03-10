Síguenos:
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Defensa criticó excavación de una zanja por parte de un diputado en Ollagüe

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

El fin de semana con maquinaria fue intervenido un paso no habilitado en la frontera.

"No puede ser que cualquiera por su cuenta haga lo que le parezca hacer" dijo la ministra Delpiano.

Defensa criticó excavación de una zanja por parte de un diputado en Ollagüe
Una fuerte polémica generó la reciente intervención fronteriza realizada por el diputado Sebastián Videla junto al alcalde de Ollagüe, Jhean Ramírez, quienes el pasado fin de semana utilizaron maquinaria pesada para excavar una zanja en un paso no habilitado en la Provincia de El Loa.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, cuestionó la iniciativa de manera tajante. Dijo que si bien desconoce la legalidad técnica de esta excavación en particular, estas acciones deben ser coordinadas por las instituciones correspondientes y no de forma particular.

"No puede ser que cualquiera por su cuenta haga lo que le parezca hacer, porque eso no nos corresponde a ninguno de nosotros", enfatizó la secretaria de Estado.

Asimismo, destacó que el control fronterizo actual cuenta con un despliegue tecnológico avanzado a través del Sistema Integrado de Frontera (Sifron).

El diputado Videla defendió la medida, argumentando que la inacción en ciertos puntos críticos facilita el crimen organizado: "Vamos a seguir insistiendo en que con una retro se terminen los pasos no habilitados, se ocupe tecnología de punta, y por supuesto que se escuche a Ollagüe, una comuna importante, estratégica, y que poco es apoyada por las autoridades centrales".

Al respecto, el alcalde de Ollagüe, Jhean Ramírez, indicó "Esperamos que todo esto que se está haciendo hoy día sea por un bien mayor, siempre buscando la estabilidad de nuestra comuna, de nuestra región y obviamente la estabilidad de nuestro país".

