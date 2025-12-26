Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago21.0°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Antofagasta
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Despliegue de Carabineros por Navidad dejó 32 detenidos en la Región de Antofagasta

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

29 de los sujetos fueron sorprendidos en flagrancia por delitos como robos, receptación, lesiones, amenazas y otros ilícitos.

Despliegue de Carabineros por Navidad dejó 32 detenidos en la Región de Antofagasta
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este viernes la Zona de Carabineros Antofagasta entregó el balance del despliegue desarrollado durante los servicios de Navidad en la región, los que concluyeron con un total de 32 personas detenidas.

Fueron las unidades territoriales de las nueve comunas de la región que se mantuvieron operativas durante este jueves 25 de diciembre quienes desarrollaron un total de 1.433 controles.

De estos controles, 650 fueron de identidad y 750 vehiculares cursándose 41 infracciones de tránsito. Del mismo modo, se fiscalizaron 33 locales de alcoholes.

Respecto a los detenidos en este despliegue por zonas urbanas y rurales de la región, tres mantenían ordenes pendientes y 29 fueron aprehendidos en flagrancia, por robos, receptación, lesiones, amenazas y otros ilícitos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada