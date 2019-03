Dos conscriptas denuncian acoso sexual de un superior en Antofagasta

Dos conscriptas que realizan su servicio militar en Antofagasta denuncian acoso sexual por parte de un sargento, hechos que según relataron a Cooperativa ocurrieron el año pasado.

"¿Cómo te gusta: fuerte o suave? ¿Cómo te gusta que te pongan?", fueron algunas de las palabras que según relata K.V.B.V. (19 años) le dijo uno de sus superiores, quien con miradas e insinuaciones la invitó a salir, situación que la incomodó en varias ocasiones.

Otra de las denunciantes es M.P.S.C. (18 años), quien señaló que el sargento en cuestión, la invitó en varias ocasiones a beber alcohol, hecho que no denunció por temor a represalias dentro del regimiento. "Ante esto me corría para el lado y me quedaba callada: soy soldado conscripto no más y me sentí mal porque soy mujer”.

Tras no ver avances ni obtener respuestas por parte de la Primera División de Ejército, K.V.B.V. interpuso el 27 de octubre del 2018 la denuncia por acoso en Carabineros, la que fue derivada a la Fiscalía Civil donde la causa fue archivada.

"En casos como este se activa el sistema de investigación, pero a través de las diligencias y especialmente de la declaración de la víctima, donde se podría determinar si el hecho es constitutivo de un delito", planteó José Troncoso, vocero de la Fiscalía Regional de Antofagasta.

Ambas denunciantes concluyen su servicio militar el 22 de marzo y señalan no tener nada en contra de la institución, al contrario, sueñan con continuar una carrera militar. Sin embrago, hacen su caso público esperando que se tomen medidas y este sargento ni nadie cometa este acto contra otras conscriptas.

Respuesta de la Primera División de Ejército

A través de un comunicado de su Departamento de Relaciones Públicas, la Primera División de Ejército señaló que "una vez tomado conocimiento por parte de sus mandos de los hechos denunciados, y al tratarse de una posible situación constitutiva de delito, se dispuso, por parte de la institución, realizar la denuncia correspondiente a la Fiscalía Militar de Antofagasta, la cual se encuentra en proceso investigativo".

Del mismo modo el documento indica que "se instruyó una investigación sumaria administrativa para determinar la veracidad y responsabilidad de los hechos denunciados, instancia que se encuentra en etapa de cerrada, no encontrándose antecedentes suficientes en la causa que permitieran comprobar los antecedentes denunciados".

Finalmente el comunicado señala el rechazo ante este tipo de situaciones y el apoyo e instrucción que existe dentro de la institución para prevenir estos hechos y canalizar las denuncias de acuerdo a los protocolos establecidos.