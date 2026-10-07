Dos detenidos por venta de bengalas antes de partido por Copa Chile

Carabineros de Antofagasta detuvo a dos sujetos acusados de vender bengalas durante el "banderazo" de hinchas de Universidad de Chile en la previa del duelo de estar tarde contra el equipo local por cuartos de final de la Copa Chile.

La institución policial expuso que "el procedimiento se concretó cuando Carabineros fiscalizó a ambos sujetos, constatando que uno de ellos mantenía en su poder 11 bengalas, mientras que el segundo portaba otras cuatro y 44 mil pesos en dinero efectivo".

"A raíz de estos antecedentes, ambos fueron detenidos por infracción a la Ley 17.798 sobre Control de Armas. Se trata de dos hombres, chilenos, de 43 y 45 años, respectivamente, quienes registran antecedentes policiales", añadió el organismo uniformado.

"El procedimiento permitió sacar de circulación un total de 15 bengalas y se enmarca en la planificación preventiva adoptada por Carabineros con motivo del encuentro que se disputará en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán", expuso Carabineros.