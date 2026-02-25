Síguenos:
Región de Antofagasta

Explosión de gas en el Mercado Central de Antofagasta dejó dos heridos

Publicado:
Redacción Cooperativa

El incidente ocurrió en la cocina de uno de sus locales.

Explosión de gas en el Mercado Central de Antofagasta dejó dos heridos
 ATON

Los lesionados se encuentran fuera de riesgo vital.

Una explosión de gas afectó este miércoles al emblemático Mercado Central de Antofagasta, y resultó con dos personas heridas.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la emergencia se produjo cerca de las 08:40 horas a raíz de la inflamación de gas en la cocina de uno de los locales.

Los dos lesionados -trabajadores del recinto- fueron trasladados por el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) a un recinto asistencial y se encuentran fuera de riesgo vital.

El incidente no afectó la estructura del edificio, por lo que sus actividades se reanudaron de modo normal.

Las causas que originaron la inflamación están siendo investigadas por el Cuerpo de Bomberos de Antofagasta.

