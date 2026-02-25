Zaldivia respaldó a Meneghini en la previa del Superclásico: El cuerpo técnico se mata trabajando

El defensor de Universidad de ChileMatías Zaldivia entregó un firme espaldarazo al proceso que lidera el técnico argentino Francisco Meneghini. Ante los cuestionamientos por la falta de triunfos en el inicio de la temporada 2026, el zaguero destacó la labor diaria que se realiza en el Centro Deportivo Azul y expresó sus expectativas de cara al Superclásico.

"Nosotros estamos muy tranquilos con 'Paqui' porque lo vemos trabajar día a día muy bien, a él y a su cuerpo técnico. Estamos muy cómodos. El trabajo siempre paga. Estamos trabajando muy bien con él todas las semanas, entonces hay que estar tranquilos", dijo.

"Sabemos que vienen partidos muy importantes, tanto el del domingo como el del miércoles, pero estamos tranquilos con él. Sabemos que tenemos que mejorar y en eso estamos día a día; el ruido de afuera siempre está, pero hay que saber manejarlo. Nosotros vemos que el cuerpo técnico se mata trabajando para mejorar, para lograr resultados", afirmó el futbolista en conferencia de prensa.

Respecto a la percepción pública sobre el rendimiento del equipo, Zaldivia discrepó con las críticas que apuntan a un estancamiento futbolístico. "No concuerdo con que estamos en una racha negativa. Si bien por los puntos sí, pero para mí cada vez el equipo está jugando mejor. Si bien obviamente no se consiguieron los tres puntos, creo que ya con Palestino se vio una mejora y el otro día con Deportes Limache fuimos totalmente superiores. Yo me enfoco más en que el equipo viene mejorando", aseguró el referente de Universidad de Chile.

El defensor también abordó la designación de Cristian Garay como el juez encargado de impartir justicia en el duelo ante Colo Colo, quien cometió un error en uno de los duelos jugados en el 2026.

"Cristian es un gran árbitro. En ese sentido nosotros estamos tranquilos. Sabemos que los árbitros se equivocan para un lado o para el otro. No nos sentimos atacados para nada. El árbitro es igual para los dos y no creo que influya en el trámite del partido", puntualizó el deportista en Santiago.

Otro punto clave en su intervención fue el comportamiento de los barristas, luego de los incidentes que obligaron a detener el juego ante Deportes Limache.

"Obviamente que se paren los partidos para nosotros no es bueno, más cuando jugamos de local. Para nosotros la hinchada es muy importante. Cuando jugamos en el Estadio Nacional ellos se hacen sentir, nos dan un envión anímico muy grande. Y la verdad que los hechos que ocurrieron de violencia nosotros siempre los repudiamos. Cuando se paran los partidos nos perjudica, más el otro día que estábamos en un buen ritmo", sentenció Zaldivia.

Finalmente, el zaguero desmintió haber criticado los cambios de su entrenador en una supuesta charla con el volante Ramón Fernández y recalcó que el objetivo del plantel sigue siendo el título. Asimismo, proyectó una semana decisiva donde enfrentarán a su máximo rival en Estadio Monumental y buscarán la clasificación en Copa Sudamericana frente a Palestino.