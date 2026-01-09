Fiscalía de Antofagasta alertó por "favelización" de campamentos y riesgos de seguridad en Corredor Bioceánico

Un balance marcado por la eficiencia jurídica y la alerta ante nuevas amenazas transnacionales entregó el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, durante la Cuenta Pública de Gestión 2025.

Entre las cifras señaló que la región logró 10.765 sentencias definitivas, alcanzando un 83 por ciento de condenas, cifra que se complementa con una caída histórica en los archivos provisionales, situándose 18,5 puntos bajo el promedio nacional.

En materia de narcotráfico, se reportó la condena de 838 imputados, sumando un total de 4.400 años de presidio, destacando el éxito del modelo de inteligencia criminal que permitió desarticular bandas como la de "Satanás" en el campamento Génesis II y organizaciones de trata de personas con flujos de hasta 4.300 millones de pesos.

Sin embargo, Castro Bekios fue enfático en la necesidad de recursos para combatir el tráfico marítimo y prevenir la llegada de carteles internacionales a través del Corredor Bioceánico.

"No nos oponemos a la iniciativa, pero reiteramos nuestro llamado a no desviar la mirada de los riesgos que implica", sostuvo el persecutor, instando al Estado a dotar de tecnología para la intervención de comunicaciones privadas.



GOBIERNO DESTACÓ BAJA EN DELITOS Y RECONOCIÓ DISCREPANCIA EN CIFRAS

El Seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy, valoró positivamente el trabajo colaborativo del último año, destacando una tendencia a la baja en los delitos de mayor connotación social, especialmente en homicidios. No obstante, la autoridad reconoció una diferencia de criterios estadísticos con el Ministerio Público.

Mientras la Fiscalía reporta una baja del 10% en homicidios consumados, el Gobierno estima que la cifra alcanza el 20%. "La diferencia se debe a que nosotros evaluamos la calificación jurídica de los hechos basándonos en los informes policiales previos a la decisión judicial", explicó Cortés-Monroy.

PDI APUNTA A FORTALECER EL “TRIÁNGULO DE CONFIANZA”

Desde la policía civil, el Jefe Regional, Prefecto inspector Freddy Castro, felicitó el trabajo de los fiscales y equipos policiales, resaltando que detrás de los números récord hay investigaciones complejas en áreas como delitos económicos y trata de personas.

La autoridad policial enfatizó que para este 2026 el desafío será consolidar la persecución patrimonial de las bandas.

"Es vital fortalecer lo que llamo el triángulo de confianza entre policías, Ministerio Público y jueces de garantía. Esta región fronteriza tiene un movimiento migratorio y criminalidad compleja que requiere que sigamos trabajando de forma potente y unida", concluyó el jefe policial.





