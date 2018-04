Gobernador de Antofagasta presentó su renuncia al cargo

Tras cumplir un mes en el cargo de gobernador de la Provincia de Antofagasta, Luis Garrido confirmó su renuncia este viernes y prepara sus cosas para volver a Calama.

“Por problemas personales, tomé la decisión de dejar el cargo de gobernador, ya desocupé mi oficina y en este momento arreglo mis cosas para poder volver a Calama”, señaló Luis Garrido.

El político era jefe de recursos humanos en una empresa: "Veré la posibilidad de reintegrarme a la misma compañía que estaba antes".

En cuanto a su futuro, Garrido indicó estar tranquilo y agradecido del apoyo recibido estas semanas por el equipo de la gobernación, instancia en que señaló no tener ningún otro motivo que haya gatillado su salida.

Ante esto, la diputada por Antofagasta, Paulina Núñez señaló que “son cargos de confianza del Presidente de la República, por lo tanto a través del Ministerio del Interior se anunciará, espero, en los próximos días quien ocupara este cargo”

Finalmente, se anunció que Carlos González, jefe del Departamento Jurídico, asumirá de manera interina el cargo, mientras el Gobierno designe al nuevo gobernador de Antofagasta.

Llamado de Cecilia Pérez

Hace algunos dias el renunciado gobernador reveló en una entrevista en un programa en FM7, cómo fue el llamado, previo a ser nombrado en el cargo, por parte de la ministra Cecilia Perez, para chequer sus antecedentes.

"Conversamos y me hace la pregunta del millón '¿oye, le has pegado a tu señora?' Así me preguntó y le digo 'ministra, mire, esta semana no' y ella me decia 'cortala'. Le dije 'no, ministra, no, para nada. Tengo muy buena relación con mi familia, mis hijas y no, nunca. Y si usted me está preguntando, no tengo DICOM, no tengo nada, parezco recién nacido, ni deudas tengo' y eso fue todo", señaló el ahora ex gobernador.