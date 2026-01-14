Gobierno entregó camiones escáner para Tarapacá y Antofagasta

La Subsecretaría de Seguridad Pública entregó al Servicio Nacional de Aduanas dos nuevos camiones esáner para las regiones de Tarapacá y Antofagasta, los que buscan desarticular la logística de bandas criminales transnacionales que operan en el norte del páis.

Estos dispositivos, cuya inversión alcanza los $6.400 millones financiados a través del Plan Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO), forman parte de la estrategia articulada entre Aduanas, PDI, Carabineros y las Fuerzas Armadas y que suma nueve camiones entregados a nivel nacional.

En Antofagasta la ceremonia de entrega fue encabezada por el Subsecretario, Rafael Collado, quien destacó que el vehículo operará en los puertos de Antofagasta y Mejillones.

"La seguridad fronteriza hoy es una política de Estado. Con estos equipos estamos atacando directamente el contrabando, el tráfico de drogas y el robo de minerales", señaló.

Por su parte, la Directora Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, explicó que la tecnología de estos vehículos permite penetrar hasta 30 centímetros de acero sólido, optimizando el tiempo de detección de ilícitos sin invadir innecesariamente la carga.

“Esto nos permite, por supuesto, fortalecer ese trabajo, aumentar nuestra capacidad de detección, no invadir necesaria o innecesariamente la carga para determinar si existe un riesgo o no en una operación”, señaló Arriaza.

En la misma línea, la Delegada Presidencial de Antofagasta, Karen Behrens, valoró el despliegue tecnológico en una región de 129 mil kilómetros cuadrados para el combate del narcotráfico y el contrabando.

Finalmente, el Gobernador Regional, Ricardo Díaz, resaltó “El hecho de que llegue este primer camión y la promesa de un segundo camión que nos permita ir también revisando carga en la frontera, nos da mayor margen de seguridad. Y eso es algo que es muy relevante y que espero que sigamos trabajando en esa dinámica”, puntualizó.