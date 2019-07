Gobierno y Sernameg presentarán querella por femicidio en Calama

El Gobierno presentará una querella criminal contra quien resulte responsable por el femicidio de Gabriela Contreras Uribe, instancia legal que se suma a la que será presentada por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) en patrocinio a los padres de la víctima.

"Desde el Ministerio del Interior, a través del Intendente Marco Antonio Díaz se realizará una querella de quien resulte responsable del caso de Gabriela de Calama", señaló la secretaria regional ministerial de la Mujer, Katherine Veas.

La directora regional del Sernameg, Claudia Meneses, indicó que "tenemos que contabilizar una caso más por la muerte de una mujer a manos de su pareja, y es por ello que debemos agotar todas las instancias que podamos ofrecer como Estado no sólo para hacer justicia en este caso particular, sino que también para dar una señal a la sociedad que este tipo de delitos no pueden quedar impunes".

Los padres de la víctima se reunieron con la directora regional del Sernameg y los profesionales del Centro de la Mujer, donde recibieron asesoría y orientación en ámbitos legales e información sobre los programas de reparación en casos como este, firmando el patrocinio para la querella.

La ex pareja de la víctima, quien fue interceptado en un bus interprovincial, se encuentra detenido tras conceder el Tribunal la ampliación de la detención hasta el sábado, mientras se realizan diligencias pendientes para la formalización del imputado por el delito de femicidio.

Este martes Gabriela se conviritió en la primera mujer que muere en manos de su pareja o ex pareja este año en Calama, la tercera en la Región de Antofagasta, registrándose un total de 26 víctimas en el país.