Hito científico en Chile: Descubren el primer plesiosaurio del Jurásico en el país

Un equipo de la Red Paleontológica de la Universidad de Chile, junto al Núcleo Milenio EVOTEM, confirmó el hallazgo de Gondwananectes osvaldoi, la primera especie de plesiosaurio del período Jurásico identificada formalmente en territorio nacional, en un descubrimiento que marca un avance relevante para la paleontología chilena.

El estudio, publicado en la revista Papers in Palaeontology, describe a este reptil marino como un depredador de entre 1,5 y 2 metros de longitud que habitó el norte del país hace unos 170 millones de años, en un entorno donde coexistía con ictiosaurios, ammonites y antiguos cocodrilos marinos.

Los restos fósiles corresponden a un esqueleto parcial articulado que fue encontrado en 2014 en la localidad de Ojo de Opache, cerca de Calama, por Osvaldo Rojas, director del Museo de Historia Natural y Cultural del Desierto de Atacama.

Sin embargo, fue entre 2024 y 2025 que los investigadores lograron completar la preparación del material, lo que permitió su identificación definitiva.

El investigador Rodrigo Otero explicó que el análisis permitió establecer que se trata de un género y una especie nuevos para la ciencia. El nombre elegido hace referencia al supercontinente Gondwana y reconoce el aporte de su descubridor.

Según los especialistas, el fósil pertenece al grupo de los Cryptoclidia, un linaje de plesiosaurios que se mantuvo hasta la extinción masiva de hace 66 millones de años. Hasta ahora, se pensaba que su origen se situaba en Europa, pero este hallazgo posiciona a Chile como un punto clave en la comprensión de su evolución temprana.

Entre las características que permitieron diferenciarlo destacan sus vértebras, que presentan una única articulación para las costillas, además de su antigüedad, ya que corresponde al Jurásico Medio, un periodo con escasos registros en Sudamérica.

El equipo señaló que este descubrimiento abre nuevas líneas de investigación, especialmente considerando la presencia de formaciones geológicas más antiguas en el norte del país, lo que podría aportar antecedentes sobre la expansión de estos reptiles en los océanos.

Finalmente, los investigadores subrayaron la necesidad de resguardar las zonas fosilíferas, destacando que estos territorios continúan entregando información clave sobre la historia de la vida en la Tierra.