Hospital de Antofagasta mantiene protocolos por brote de sarna que afecta a 21 funcionarios

La dirección del Hospital Regional de Antofagasta (HRA) confirmó las acciones que se toman en el recinto, tras la confirmación de un brote de escabiosis (sarna) que afecta a 21 funcionarios del establecimiento, quienes iniciaron tratamiento oportuno y se encuentran con sus respectivas licencias médicas.

Según explicó el director subrogante del HRA, doctor Antonio Cárdenas, la situación se originó tras el ingreso de una paciente adulta mayor proveniente de Tocopilla, un caso social con fractura de cadera y deterioro cognitivo, que presentó síntomas cutáneos tras su hospitalización, siendo diagnosticada con sarna noruega, una variante más agresiva que afecta a personas inmunocomprometidas.

Cárdenas fue enfático en aclarar que solo el caso índice padece la variante noruega. "No es que todos los funcionarios tengan sarna noruega. Ellos tuvieron contacto y presentan una sarna común y corriente, cuyo pronóstico es excelente", precisó el médico.

Además de los funcionarios que manifestaron síntomas como prurito (picazón intensa), el hospital dispuso tratamiento preventivo y profiláctico para todo el personal que tuvo contacto con la paciente, aunque no presenten sintomatología, con el fin de cortar la cadena de transmisión.

Protocolos y vigilancia

Respecto a la seguridad de otros pacientes y familiares, el director (s) informó que los contactos directos han sido aislados y tratados. "Los pacientes que tuvieron contacto con el caso índice son aislados y se les inicia tratamiento; al tercer o cuarto día ya dejan de ser contagiosos", aseguró.

Asimismo, se notificó formalmente a la red de salud de Tocopilla para el seguimiento de familiares y lugares donde estuvo la paciente antes de su traslado.

Finalmente, desde el recinto asistencial hicieron un llamado a la tranquilidad, recordando que el hospital funciona con absoluta normalidad y recomendaron a la comunidad es estar alerta a la picazón persistente, especialmente nocturna, y acudir a un centro de salud para evitar confusiones con cuadros alérgicos.