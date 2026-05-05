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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Incendio destruyó cuatro cabañas en el sector sur de Antofagasta

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

La emergencia, que movilizó a 45 bomberos, no dejó heridos ni damnificados debido a que las estructuras se encontraban sin moradores, según confirmó Bomberos.

Incendio destruyó cuatro cabañas en el sector sur de Antofagasta
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Un violento incendio estructural se registró la noche de este lunes en el sector de la Poza de los Gringos, en el área sur de Antofagasta, movilizando a un total de seis unidades del Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

La emergencia se declaró en la intersección de calles Travesía de Coloso con Subida de la Quebrada. Debido a la alta carga de combustible, la Central de Alarmas despachó inicialmente tres máquinas, para sumar apoyo de unidades de abastecimiento.

El primer comandante de Bomberos de Antofagasta, Alfonso Olivera, detalló "Se trataba de cuatro cabañas que estaban ardiendo. Acudieron alrededor de 45 bomberos. No hay lesionados y tampoco damnificados, ya que eran dependencias que estaban sin moradores en el lugar".

Pese a las labores de extinción, el fuego redujo a cenizas cuatro de las estructuras, mientras que otras dos resultaron con daños de diversa consideración producto del calor y el trabajo hídrico.

Desde la institución confirmaron que el recinto se encontraba deshabitado al momento de la emergencia, cuyo origen y causa será establecido por el Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos.

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