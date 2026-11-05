Indignación por persona que viajaba con un monito en micro de Antofagasta

Una insólita situación se dio a conocer en un video difundido en redes sociales, donde se puede ver cómo una persona transportaba a un monito dentro de una mochila, mientras viajaba en un microbús de la línea 114 en Antofagasta.

El hecho fue denunciado por el diputado de la región, Sebastián Videla, quien informó que tomó contacto con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para que se investigue lo ocurrido.

"He tomado conocimiento como diputado de una situación grave, una persona en un microbús, específicamente en la línea 114 en Antofagasta llevaba a un mono en sus brazos", declaró.

El parlamentario advirtió sobre la ilegalidad de esta situación en Chile y aseguró que realizará gestiones para esclarecer los hechos y resguardar el bienestar del animal.

"En mi rol voy a fiscalizar para que se vea todo lo que corresponde al bienestar animal y, por supuesto, que la persona pueda tomar contacto conmigo o con el SAG", comentó Videla, quien aprovechó la instancia para hacer un llamado a entregar antecedentes que permitan avanzar en el caso.

"Estaremos avisando a quienes están atentos a esta situación para que tenga un final feliz como corresponde", concluyó.