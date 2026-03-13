Interior oficializó a los nuevos delegados presidenciales de El Loa y Tocopilla
El abogado y coronel (R) de Ejército, Cristian Ramírez, asumirá en la Provincia de El Loa, mientras que la ingeniera Daniela Vecchiola retornará a la delegación de Tocopilla.
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El Ministerio del Interior informó este jueves la designación de los nuevos Delegados Presidenciales Provinciales para la Región de Antofagasta, completando así parte de la estructura del gabinete regional que encabeza la delegada Katherine López.
En la Provincia de El Loa, el nombramiento recayó en Cristian Ramírez Sepúlveda, abogado de 56 años y militante del Partido Republicano. Ramírez posee un Magíster en Seguridad y Defensa, y cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en el Ejército, donde alcanzó el grado de Coronel. Su experiencia en estados de excepción y resguardo de zonas fronterizas se considera clave para la gestión en la zona de Calama y Ollagüe.
Por su parte, en la Provincia de Tocopilla asumirá Daniela Vecchiola Riquelme, ingeniera en prevención de riesgos y medio ambiente. Vecchiola, quien cuenta con el respaldo de Renovación Nacional y el Partido Republicano, ya desempeñó este mismo cargo durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, además de haber sido consejera regional por dos periodos.
La delegada presidencial regional, Katherine López, manifestó su conformidad con los nombres seleccionados por el Ejecutivo, señalando que la prioridad inmediata de las nuevas autoridades provinciales será la implementación de las medidas de seguridad pública y control de fronteras mandatadas por el nivel central.