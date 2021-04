Locutora radial fue despedida tras cumplir desafío de TikTok en vivo

La locutora de un programa juvenil en Antofagasta fue despedida de la radioemisora local para la cual trabajaba tras aceptar y cumplir un desafío que subió a la red social TikTok.

Mientras cumplía su turno, Estefania Latapicctt aceptó el reto de uno de sus seguidores, que consistía en presentar una canción y emitir otra distinta, acción que subió a la red social y le costó el trabajo.

"Yo desde hace un tiempo grabo TikToks. Sigo a varios locutores de distintas países y me inspiro bastante en su contenido, por lo que decidí realizar el conocido #challenge que es donde los seguidores te desafían a decir frases ocultas o hacer retos (nada subido de tono, todo en contexto humor)", explicó Latapicc.

Según la locutora radia, no habia restricciones de subir videos desde el estudio y que, al contrario, los instaban a hacerlo. "No existía ningún tipo de instructivo ni trato. Muy por el contrario, se nos instaba bastante a subir contenido a nuestras redes sociales y a las de ellos para poder generar movimiento online. Inclusive, hasta hace unos días Cristian nos comenta en el grupo de Radio Canal 95 que habían comprado un aro de luz para subir más contenido", agregó.

La joven cuenta con más de 172 mil seguidores, a quienes en innumerables TikToks invitaba a escuchar la radio, mismo medio que según señala, sin darle una explicación y por medio de un mensaje de WhatsApp, le informó que la sacaba del aire, causando la molestia de sus fans, quienes incluso llamaron a campañas en su apoyo.

"La reacción de mis seguidores me sorprendió para bien realmente. Estoy feliz por una parte por todo el cariño y apoyo que me han brindado. Ellos son los verdaderos protagonistas. Ellos son quienes deciden a quién escuchar y a quién no, y que se hayan expresado así, me llena el alma", manifestó.

La locutora añadió que varios abogados le han ofrecido asesoría en caso de que quiera tomar acciones legales contra su ex empleador.

Desde la Radio Canal 95, desestimaron referirse al hecho.

Los desafios o #challenges en redes sociales han sido una forma de entretención de grandes y chicos, especialmente desde que se implementaron restricciones a raiz de la pandemia.