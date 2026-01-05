Más de 200 detenidos registró Carabineros durante servicios de Año Nuevo en Antofagasta

Más de siete mil fiscalizaciones y 211 personas detenidas fue el saldo de un intenso despliegue operativo realizado por Carabineros en la Región de Antofagasta durante el fin de semana largo de Año Nuevo.

Del total de detenidos, 165 fueron por delitos flagrantes y 46 por mantener órdenes de aprehensión vigentes y 28 conductores, tras concretarse 3.603 controles de identidad, 4.112 vehiculares y 126 a locales de venta de alcoholes.

"De esas más de siete mil fiscalizaciones, tanto a vehículos, personas y entidades particulares, hubo más de 677 infracciones. Eso permitió retirar de la circulación a 28 personas que conducían en estado de ebriedad", señaló el coronel Rodrigo Alegría, jefe del Departamento de Operaciones y Análisis Criminal.

Pese al despliegue, la región registró una víctima fatal en accidentes de tránsito durante el primer día del año. Asimismo, en el marco de las festividades, se logró la incautación de casi 15 mil unidades de fuegos artificiales en diversos operativos realizados en la zona.