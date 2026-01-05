Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago17.0°
Humedad72%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Antofagasta
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Más de 200 detenidos registró Carabineros durante servicios de Año Nuevo en Antofagasta

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

De los detenidos, 28 fueron conductores que circulaban en estado de ebriedad, a los que se suman 165 por delitos flagrantes y 46 por órdenes vigentes.

Más de 200 detenidos registró Carabineros durante servicios de Año Nuevo en Antofagasta
 Cedida
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Más de siete mil fiscalizaciones y 211 personas detenidas fue el saldo de un intenso despliegue operativo realizado por Carabineros en la Región de Antofagasta durante el fin de semana largo de Año Nuevo.

Del total de detenidos, 165 fueron por delitos flagrantes y 46 por mantener órdenes de aprehensión vigentes y 28 conductores, tras concretarse 3.603 controles de identidad, 4.112 vehiculares y 126 a locales de venta de alcoholes.

"De esas más de siete mil fiscalizaciones, tanto a vehículos, personas y entidades particulares, hubo más de 677 infracciones. Eso permitió retirar de la circulación a 28 personas que conducían en estado de ebriedad", señaló el coronel Rodrigo Alegría, jefe del Departamento de Operaciones y Análisis Criminal.

Pese al despliegue, la región registró una víctima fatal en accidentes de tránsito durante el primer día del año. Asimismo, en el marco de las festividades, se logró la incautación de casi 15 mil unidades de fuegos artificiales en diversos operativos realizados en la zona.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada