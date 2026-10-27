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Tópicos: País | Región de Antofagasta

MOP avanza en la restauración del Muelle Histórico de Taltal

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

Con una inversión de casi 10.700 millones de pesos el monumento será sometido a una intervención integral que incluye paseo peatonal y protección contra marejadas.

MOP avanza en la restauración del Muelle Histórico de Taltal
 MOP Antofagasta
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Un paso fundamental hacia su materialización dio el proyecto de restauración del Muelle Histórico de Taltal, luego de que el Consejo Regional de Antofagasta aprobara 5.180 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para las obras.

Esta iniciativa, que será ejecutada por la Dirección de Obras Portuarias (DOP) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), contempla una inversión total superior a los 10.696 millones de pesos, considerando un aporte sectorial de 5.516 millones de pesos para recuperar esta infraestructura declarada Monumento Histórico en 1983.

El seremi de Obras Públicas, José Fuentes, valoró el trabajo coordinado con el Gobierno Regional y la Delegación Presidencial, destacando que el proyecto permitirá "devolverle a Taltal uno de sus principales símbolos patrimoniales, transformándolo nuevamente en un espacio de encuentro para las familias y un atractivo para el desarrollo turístico".

Las obras contemplan la reposición de estructuras metálicas, la restauración de grúas antiguas, la habilitación de un paseo peatonal y nuevas obras de mitigación frente a futuras marejadas, preparando el proceso de licitación.

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