OS7 desarticula dos bandas en Antofagasta: 11 detenidos y casi 400 kilos de droga incautados

El OS7 de Carabineros de Chile logró desarticular dos bandas dedicadas al tráfico de drogas en la Región de Antofagasta, en el marco de procedimientos simultáneos que dejaron 11 personas detenidas y cerca de 400 kilos de sustancias ilícitas incautadas.

Según información policial, los operativos permitieron, además, decomisar dinero en efectivo, vehículos y otros elementos utilizados para el traslado de cargamentos hacia el sur del país.

El primer procedimiento tuvo lugar en la provincia de Antofagasta, donde cinco personas fueron sorprendidas en plena transacción de 384 kilos de marihuana en la pampa.

En paralelo, en la provincia de El Loa se detectó un método poco habitual, al encontrar cocaína y ketamina ocultas al interior de repuestos vehiculares que eran transportados en un bus interurbano.

La investigación permitió seguir la ruta de la droga hasta las comunas de La Serena y Punitaqui, donde fueron detenidos tanto los receptores como una persona vinculada al suministro de precursores químicos.

Los detenidos en la provincia de El Loa ya fueron formalizados y quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que los imputados capturados en Antofagasta serán formalizados en las próximas horas.

Desde la institución destacaron que la Región de Antofagasta acumula 21,7 toneladas de droga incautada en lo que va del año.