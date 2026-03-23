PDI incautó más de media tonelada de droga oculta en un estanque de gas en Antofagasta

La Brigada Antinarcóticos de la PDI Antofagasta incautó más de 540 kilos de marihuana que se encontraban ocultos en un contenedor de gas de 4.000 litros, en un lugar de acopio en el sector céntrico de la capital regional, donde fueron detenidos tres sujetos.

Este procedimiento es el resultado de una investigación en conjunto con la Fiscalía de Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), que permitió hallar la droga al interior del estanque sellado, que había sido perforado previamente, distribuida en 500 paquetes envueltos con caras de los personajes de videojuegos Mario y Luiggi Bros que tenían como destino la Región Metropolitana.

"El estanque iba a ser transportado en un camión de alto tonelaje para cruzar el país. Logramos detener a tres personas encargadas del almacenamiento y posterior traslado", señaló el subprefecto Víctor Pérez, jefe de la Prefectura Antinarcóticos Norte de la PDI.

En la misma linea, el jefe de la región policial, prefecto inspector Freddy Castro, subrayó que este resultado es fruto del análisis criminal e inteligencia policial que permite anticipar movimientos de estructuras criminales complejas.

Por su parte, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que "no solo estamos incautando lo que circula a vista y paciencia en el desierto, sino también los casos más complejos. Ya llevamos 84,8 toneladas de droga incautadas en poco más de dos años de gestión, un récord histórico nacional".

Los tres imputados, dos chilenos y un venezolano con situación migratoria irregular, serán formalizados en las próximas horas en el Juzgado de Garantía de Antofagasta.