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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Prisión preventiva para sujeto que transportaba más de 234 kilos de marihuana hacia Calama

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

El imputado, de nacionalidad extranjera, fue detenido tras un operativo policial en la ruta Ch-23.

Prisión preventiva para sujeto que transportaba más de 234 kilos de marihuana hacia Calama
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El Juzgado de Garantía de Calama decretó la medida cautelar de prisión preventiva para un ciudadano extranjero de 38 años detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de un operativo desarrollado en la Ruta Ch-23, al interior de la Región de Antofagasta.

En la ruta, que conecta San Pedro de Atacama con Calama, la Brigada Antinarcóticos interceptó un furgón que era escoltado por un auto de cobertura, cuyos ocupantes huyeron, en cuyo interior fueron hallados varios sacos con paquetes ovalados con más de 234 kilos de marihuana.

El jefe de la Región Policial de Antofagasta, prefecto inspector Freddy Castro, destacó que "este procedimiento refleja la importancia de la investigación criminal y del trabajo coordinado entre la PDI y el Ministerio Público".

Por su parte, el Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, detalló que con este operativo las incautaciones asociadas a causas de la Fiscalía regional alcanzan las 61,46 toneladas en lo que va del año.

El persecutor advirtió además sobre las nuevas metodologías delictivas y apuntó que el narcotráfico opera actualmente con una logística que incluye vehículos de avanzada para detectar controles policiales.

Tras la formalización, el tribunal fijó un plazo de investigación de 100 días mientras continúan las diligencias para dar con el resto de la organización criminal.

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