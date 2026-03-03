Reagendan juicio por femicidio de influencer en Antofagasta: Defensor no se presentó

El Tribunal Oral de Antofagasta reprogramó para el uno de junio el inicio del juicio contra Andrés Sutar Araya, único imputado por el femicidio de la influencer antofagastina Javiera Jimenez Galleguillos, luego de que su abogado particular no se presentara a la audencia.

La madre de la joven, Gladys Galleguillos, señaló con indignación "Llevo cuatro años pidiendo justicia, que todavía no se puede lograr hemos tenido que vivir un karma tantos años y que todavía no se puede hacer justicia, es una burla para mi y mi familia".

Ante la imposibilidad de sesionar sin una contraparte técnica, la justicia tomó medidas drásticas para evitar que el proceso se siga dilatando y solicitó la designación de un defensor penal público.

"Sin abogado defensor no se puede llevar a cabo un juicio oral, por lo tanto el tribunal declaró abandonada la defensa, fijó una audiencia para que él pudiera justificar la falta de comparecencia y fijó un nuevo día y hora para llevar a cabo esta audiencia", explicó la fiscal Ana María Escobar.

Por su parte, la defensa del imputado, el abogado Victor Contreras, indicó que su inasistencia se debió a temas médicos que habría informados previamente al tribunal. Asimismo, consigno que la estrategia busca la absolución de Sutar, quien cumple 16 años de carcel por diversos robos con violencia a trenes con cobre y otros delitos.

Recordemos que el rastro de la joven se perdio el año 2022, en enero de 2025 fue capturado en Bolivia el unico sospechoso, un mes despues la PDI halló su curpo, enterrado en la pamapa, a un costado de la Ruta B400, sector indicado por el imputado.