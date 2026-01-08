Recuperan en la frontera de Antofagasta dos camionetas robadas en la Región Metropolitana

Un operativo de Carabineros y el Ejército finalizó con la recuperación de dos camionetas con encargo por robo que estaban a punto de ser sacadas del país por pasos no habilitados en la Provincia de El Loa, al interior de la Región de Antofagasta.

Este procedimiento se realizó en plena madrugada bajo condiciones climáticas extremas en el sector de la Cuesta Chita, cerca de la frontera con Bolivia, donde los antisociales, al verse cercados por el personal del Retén Tocorpuri, abandonaron los vehículos y huyeron aprovechando la compleja geografía cordillerana.

Tras la revisión de las máquinas, se detectó que una de ellas había sido robada con violencia en la comuna de Vitacura, mientras que la segunda registraba encargo desde Lo Barnechea, ambos ilícitos perpetrados a mediados del año pasado.

Una de las cosas que llamó la atención de los uniformados fue que los vehículos en su interior mantenían patentes bolivianas y antenas satelitales, herramientas utilizadas habitualmente por el crimen organizado transnacional para coordinar estos traslados.

Pese a que no hubo detenidos, los vehículos fueron puestos a disposición de la fiscalía local para su posterior devolución a los propietarios.