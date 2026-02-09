Senapred confirmó aumento de sismicidad en Volcán Lascar: Sigue en alerta técnica verde

Senapred confirmó un aumento en la sismicidad del volcán Lascar, en la región de Antofagasta, durante este fin de semana, aunque el macizo sigue en alerta técnica verde.

Esta situación, explicó la entidad, está relacionada con "fracturamiento de roca (Volcano-Tectónica) de moderada energía".

"De manera simultánea, se detectaron señales vinculadas a la dinámica de fluidos al interior del sistema volcánico (Tremor), las cuales estuvieron acompañadas de una columna de desgasificación con presencia de material piroclástico, alcanzando una altura máxima de 1.100 metros sobre el nivel del cráter activo, con dispersión Noreste. Este proceso fue antecedido por señales de Tremor con características armónicas y un DR máximo de 10 cm²", precisaron.