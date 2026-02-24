Tormenta eléctrica sorprende a turistas en Antofagasta: Seguirá hasta el miércoles

Las tormentas eléctricas registradas durante la tarde y noche de este lunes en la zona precordillerana y cordillerana de la Región de Antofagasta generaron sorpresa entre visitantes en San Pedro de Atacama, aunque se trata de un fenómeno habitual en el norte grande durante esta época del año.

El evento se enmarca en los alertamientos meteorológicos vigentes por probables tormentas eléctricas en la precordillera, precordillera salar y cordillera de la región.

Ante este escenario, se mantiene una alerta temprana preventiva para la provincia de Loa y las comunas de Antofagasta, Taltal, María Elena y Sierra Gorda, vigente desde el 3 de febrero.

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones y evitar exponerse a riesgos innecesarios, especialmente en zonas cercanas a cauces de ríos, que pueden presentar crecidas por efecto del denominado "invierno altiplánico".

El fenómeno ha tenido manifestaciones intensas en los últimos días. La semana pasada, por ejemplo, ocho personas —seis adultos y dos niños— quedaron atrapadas en el sector de Camar producto de lluvias que derivaron en un aluvión, debiendo ser rescatadas por personal de Carabineros del retén de Toconao.

Las autoridades insistieron en que este tipo de eventos, asociados al llamado "invierno boliviano", son recurrentes en el verano en el norte del país, por lo que se recomienda a residentes y turistas informarse por canales oficiales y mantener conductas preventivas durante los próximos días.