Tribunal dejó en prisión preventiva a imputados por venta de cocaína en Antofagasta

El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó la medida cautelar de prisión preventiva para tres sujetos -dos chilenos y un extranjero- formalizados por tráfico de drogas, tras ser sorprendidos comercializando clorhidrato de cocaína en el campamento Eulogio Gordo, en el sector norte de la capital regional.

El procedimiento, desarrollado por la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2ª Comisaría, se gestó tras diversas denuncias que alertaban sobre la venta de sustancias ilícitas en un inmueble de la toma, donde los efectivos incautaron 308 envoltorios dosificados de clorhidrato de cocaína, además de dinero en efectivo y elementos para la dosificación.

Uno de los puntos que marcaron la audiencia de formalización fue la situación de uno de los imputados, de nacionalidad extranjera y 22 años, quien mantenía una orden de expulsión vigente desde agosto de 2025 y registraba detenciones previas por otros delitos, pese a lo cual continuaba operando en la zona.

Desde la Fiscalía Regional de Antofagasta destacaron que este operativo se inserta en el plan de combate al tráfico urbano, cuyo objetivo es erradicar los focos de venta en barrios y campamentos debido a las incivilidades y delitos conexos, como robos y riñas, que generan en la comunidad.

Para la investigación el Tribunal fijó un plazo de 120 días, tiempo en el cual los tres sujetos deberán permanecer recluidos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de la ciudad por representar un peligro para la seguridad de la sociedad.