Tribunal rechazó apelación para devolver caso ProCultura a Antofagasta

El Juzgado de Garantía de Antofagasta declaró este lunes inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el fiscal Eduardo Ríos, para revertir la decisión de traspasar la causa de ProCultura al Séptimo Juzgado de Santiago, recurso que fue considerado "manifiestamente improcedente".

La apelación del Ministerio Público busca mantener la arista referente a Claudio Orrego en la región del norte. El gobernador metropolitano es investigado por los delitos de cohecho y fraude al fisco a raíz de la adjudicación de más de 1.800 millones de pesos a la fundación liderada por el psiquiatra Alberto Larraín, a quién definía como su "amigo y compañero".

"La resolución impugnada versa sobre un incidente de incompetencia de carácter inhibitorio, cuya resolución corresponde a una decisión de naturaleza procesal dictada dentro del ámbito de la dirección del procedimiento, y que, por consiguiente, no se encuentra comprendida entre aquellas susceptibles de apelación", señala el documento judicial.

En consecuencia, el Juzgado de Garantía de Antofagasta resolvió declarar inadmisible la apelación de la Fiscalía y ordenó el cumplimiento de la resolución cictada por el mismo tribunal el pasado 30 de septiembre, la que indica remitir todos los antecedentes al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Resolución Garantía Antofagasta a apelación por incompetencia en Caso ProCultura