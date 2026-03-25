Vecinos exigen solución por plagas de pantano urbano en Antofagasta

Hasta la Municipalidad de Antofagasta llegaron este miércoles vecinos del sector Avenida Brasil para formalizar una denuncia por un foco de insalubridad que se extiende por más de cinco años, producto de una excavación abandonada de un proyecto inmobiliario que acumula aguas subterráneas y ha generado una plaga de zancudos y roedores.

Esta construcción en abandono se ubica en la calle Lord Cochrane, en el sector centro sur de la capital regional, la que ha generado diversas molestias a quienes colindan con el inmueble.

Uno de ellos es Felipe Vázquez, quien relató que "llevamos ya más de cinco años rodeados de miles de zancudos. Al despertarme tengo que sacudir todo el antejardín, echar insecticida y esperar que pase para recién poder llevar a mi hijo al colegio. En la noche es lo mismo: tengo que estar matando bichos para que podamos dormir tranquilos".

Por su parte, Elena Martínez, presidenta de la Junta de Vecinos "Estadio Regional", apuntó a la falta de respuesta estatal: "Hemos ido infructuosamente a golpear muchas puertas desde 2023. Nos molesta la inoperancia y la poca urgencia; los vecinos viven con ese pantano lleno de zancudos y ahora comenzó una plaga de ratones".

Ignacio Barrientos, abogado de los vecinos, explicó que buscan que el municipio aplique sus facultades.

"Vamos a solicitar la declaración de propiedad abandonada. El municipio tiene facultades de acuerdo a la Ordenanza General de Urbanismo y la Ley de Rentas para intervenir el sitio y producir las mejoras y limpieza. Esperamos una respuesta en no más de 10 a 15 días; de lo contrario escalaremos las acciones legales", señaló.

La seremi de Salud subrogante, Leonor Castillo, aclaró que, aunque han cursado sumarios, sus atribuciones tienen un límite: "La Autoridad Sanitaria ha fiscalizado en varias ocasiones e iniciado sumarios, pero lamentablemente no tenemos facultades para realizar acciones de vaciado o relleno; esa responsabilidad corresponde a los dueños del terreno".

Castillo agregó que "se realizan diligencias para ubicar a la empresa constructora para que asuma su responsabilidad frente a la aparición de zancudos y que la Unidad de Zoonosis realizó análisis en el lugar y, por el momento, se descartó la presencia del mosquito Aedes Aegypti", que transmite el dengue.