Arica: Director del Daem es suspendido tras sumario por acoso laboral

El director del Departamento de Administración de Educación Municipal de Arica (Daem), Darío Marambio, dejó su cargo de manera temporal debido a un sumario por acoso laboral.

Según informó el diario La Estrella de Arica, la medida impide al funcionario acercarse a los recintos municipales, firmar documentos y entregar instructivos, medidas que lo mantendrán alejado -con goce de sueldo- de sus funciones.

Algunos concejales mencionaron en reiteradas ocasiones casos de funcionarios del Daem acusando a la autoridad, hechos que para el edil Paul Carvajal tardaron mucho en traducirse en la medida adoptada.

"Lamento mucho que haya tenido que pasar tanto tiempo. Claramente había una serie de antecedentes de denuncias, pero profesionales que hablaron conmigo luego me dijeron que quedaron sin efecto los respectivos sumarios. Llama la atención que recién hoy reviente esto", señaló Carvajal.

El concejal agregó que "una cosa es el maltrato y lo otro tiene que ver con el tema administrativo. Siempre el Daem ha sido tema para nosotros y no porque no esté Darío Marambio nosotros vamos a dejar de decir lo que se debe. Hoy discutimos un Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal y un Fondo de Apoyo a la Educación Pública, estos últimos cuestionados por la seremi de Educación porque hay recursos que no hansido ni ejecutados ni rendidos".

"Enredo de padre y señor mío"

El concejal y presidente de la Comisión de Educación, Daniel Chipana, apuntó sus dardos a la pelea interna que ha existido desde hace unos meses entre el director del Daem y el municipio, situación que se resuelve "puertas adentro", sin la opinión de la mesa de ediles.

"Hace rato que ha habido diferentes tipos de acusaciones tanto del director del Daem como del alcalde de Arica. Marambio acusó al alcalde de que no lo toma en cuenta y es algo que se llevó a tribunales como demanda de tutela laboral, y ahora estas denuncias de acoso laboral de parte de Marambio que están siendo investigadas. Es un enredo de padre y señor mío que esperamos que se pueda exponer en el concejo", dijo Chipana.

El concejal agregó que existe "una falta de comunicación por parte del alcalde de Arica que los concejales hemos pedido en reiteradas ocaciones resolver".

"Nos encontramos con un montón de cosas, incluso demandas que se han perdido y no conocemos los concejales y que sólo sabemos a través de la página del Poder Judicial", contó.