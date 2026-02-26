Síguenos:
Tópicos: País | Región de Arica

Arica: Pareja fue detenida con casi tres kilos de drogas en terminal de buses

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
La Policía de Investigaciones detuvo a un hombre y una mujer en el terminal de buses de la ciudad de Arica, quienes portaban más de 2,5 kilos de cannabis sativa y clorhidrato de cocaína entre sus pertenencias.

El subprefecto Juan Huanchumán precisó que "dos conductores de vehículos particulares de manera deliberada intercambian un bulto pequeño atribuible a tráfico de drogas. Siendo sometidos a un control de identidad, encontrando en el interior de uno de los vehículos otro bulto de similares características, además de tres papelinas con una sustancia en polvo de color blanco; reconociendo en esos momentos los controlados que se trataba de marihuana y cocaína"

Se estableció que la pareja mantenía una relación de convivencia, autorizando el ingreso a su domicilio, donde se incautó más de medio kilo de cannabis sativa y casi dos kilos de cocaína, además de dinero en efectivo. Ambos pasarán a control de detención.

