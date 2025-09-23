Cadáver con data de cuatro meses apareció en vertedero municipal de Arica

Un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición fue encontrado este martes en el vertedero municipal de Arica.
El fiscal Rodrigo González informó que los peritajes preliminares apuntan a que "la data de muerte es de al menos cuatro meses, encontrándose todavía por determinar las causas de muerte y el sexo de la persona, que todo indica que correspondería a una persona adulta".
Funcionarios del Servicio Médico Legal, el equipo ECOH de la Fiscalía, la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI concurrieron al sitio del suceso.
AHORA🔴 Equipo ECOH de @Fiscalia_Arica y @PDI_Arica realizan peritajes por el hallazgo del cuerpo de una persona en el vertedero municipal: condición en que se encuentra el cadáver no permite establecer inmediatamente el sexo ni causa de muerte @Cooperativa #Arica pic.twitter.com/V9Py6gs86w— Hans Gotterbarm (@hansgotterbarm) September 23, 2025