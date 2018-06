Caso Corrupción 2: Condenan a ex autoridades de Arica por fraude al fisco

El Tribunal Oral en lo Penal de Arica y Parinacota condenó al ex diputado Orlando Vargas, al ex alcalde (s) Osvaldo Abdala y al ex concejal Emilio Ulloa, como autores del delito de fraude al fisco en grado de frustrado, en el marco del denominado "Caso Corrupción Municipal 2".

A principios de febrero de 2012, el empresario Jorge Frías realizó gestiones junto al ex concejal Javier Araya y Orlando Vargas para que el concejo municipal aprobara la extensión del contrato a la empresa Asevertrans para seguir a cargo del vertedero municipal, pese a que investigaciones previas habían encontrado irregularidades.

Osvaldo Abdala, en su calidad de alcalde suplente tras la salida de Waldo Sankán por el caso "Corrupción Municipal 1", de igual manera suscribió la renovación de la propuesta pública que favoreció a la firma y que causó un perjuicio de casi 3 mil 600 millones de pesos.

La sentencia en contra de las ex autoridades se dará a conocer el próximo viernes 15 de junio, a las 13 horas, en el Tribunal Oral en lo Penal de Arica.