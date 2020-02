Comenzó la previa del Carnaval con la Fuerza del Sol en Arica

Comenzó la previa del Carnaval Andino con la Fuerza del Sol en Arica, evento que es precedido por el tradicional ensayo general de las comparsas o también denominado Convite.

Las diversas agrupaciones de bailes andinos, tanto locales como internacionales, participaron del lanzamiento del Carnaval al pie del Morro de Arica con una plegaria a los Dioses protectores en la tradicional ceremonia de Pawa.

Posteriormente se realizó un recorrido de ensayo por las calles de Arica que formarán parte del recorrido oficial del evento.

En su edición 2020, el Carnaval tendrá un sello social y estará en sintonía con las demandas sociales surgidas tras el Estallido Social de Octubre de acuerdo a lo manifestado por la organización de la 19° versión.

"Si no se puede bailar, entonces la revolución no me interesa. Esa consigna utilizada por algunos movimientos sociales representa lo que estamos viviendo en Chile y sirve para entender que una revolución también se puede hacer a través del baile, la diversidad y la riqueza cultural" indicó a Cooperativa Regiones el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola.

Por su parte, el presidente de la Confraternidad de Bailes Andinos, Martín Montecinos, manifestó que el Carnaval será una oportunidad para que los Pueblos Originarios puedan dar a conocer sus demandas al resto del país.

El Carnaval Andino Con la Fuerza del Sol tendrá lugar en Arica este 7, 8 y 9 de febrero.