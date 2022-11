"Por favor perdóneme": Padre devolvió objetos que su hija robó en un local de Arica

Un hombre de Arica acudió a un centro de depilación para devolver el celular y computador que su hija había robado del local durante el transcurso de este lunes, y fue aplaudido en redes sociales.

El momento fue captado por las cámaras de seguridad del recinto, donde se puede ver cómo el sujeto se acerca al centro Depilación Triláser para entregar los objetos y pedir disculpas. Además, el hombre entregó una carta en la que explicaba lo sucedido, y ofreció dinero en compensación por los daños causados.

"Señora, disculpe que mi hija le haya robado el computador y celular. Yo no sabía cómo comunicarme con usted. Mi hija es enferma por favor perdóneme. Se iba a quitar la vida, no tenía trabajo y tiene un hijo", se puede leer en la carta que compartió el centro depilatorio a través de su cuenta de Instagram, donde aseguraron que no recibieron el dinero, pero sí las disculpas del hombre.

La situación se viralizó rápidamente por redes sociales, donde los internautas aplaudieron el actuar del sujeto. "Qué gran y noble gesto tuvo ese gran padre", "Mi fe en la humanidad ha sido restaurada" y "Ojalá hubieran más padres como él" son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Créditos: @depilacion_trilaser_arica