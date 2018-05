Prisión preventiva para autores de robo con violencia en Arica

En prisión preventiva quedaron cuatro personas, entre ellos una mujer, por el delito de robo con violencia, hecho ocurrido la madrugada de este domingo en las cercanías de la ladera del Río San José en Arica.

Según indicó el fiscal, Carlos Eltit, a eso de las cuatro de la madrugada las cámaras de seguridad de lal municpio local captaron el momento en el que dos personas identificadas como Mayron Maldonado y Jorge Díaz, atacaron con golpes de pies a J.E.H.H, quien se encontraba en evidente estado de ebriedad, situación que según el fiscal a todas luces correspondía a un asalto con violencia.

Mediante el registro se pudo acreditar que tras el asalto, aparecieron dos antisociales más, identificados como Bastián Araya y Jocelyne Poblete, siendo esta última quien proporcionó una puñalada a la víctima para luego huir en distintas direcciones.

"Peligro para la sociedad"

Tras esto el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Arica concedió la prisión preventiva, ya que según Eltit, "consta en los registros la acción de los imputados que refleja un claro peligro para la sociedad. Además todos los imputados cuentan con antecedentes previos por delitos similares".

A pesar de que la defensa alegó la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, insistiendo en el hecho de que no se podía determinar el robo al no haber encontrado las pertenencias, el TOP no accedió ya que a juicio de la magistrada existe "no sólo un peligro para la sociedad, sino que también para la víctima".

Los imputados fueron trasladados a la cárcel de Acha, fijándose 60 días para la investigación del hecho, arriesgando desde 15 años y un día de presidio.