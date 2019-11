Copiapó: Fiscalía desmintió inicio del juicio contra acusado de desaparecer mujeres

Durante el domingo comenzó a circular por redes sociales la noticia de que este lunes habría un supuesto "juicio" contra Hugo Pastén, imputado por la muerte de una mujer de nacionalidad boliviana, una peluquera transgénero y la desaparición de una menor de edad en Copiapó.

La Fiscalía de Atacama salió a desmentir estos mensajes, y precisó -en un comunicado- que "se trata de información falsa y maliciosa originada, quizás, por quienes intentan entorpecer la investigación y favorecer al imputado".

La investigación se mantiene vigente

El caso de Pastén mantiene alerta a la comunidad copiapina: se trata del imputado por la desaparición de Catalina Álvarez, de quien se tuvo noticia por última vez durante la madrugada del 23 de junio, cuando abordó un colectivo que era conducido por el imputado.

Según evidencia científica recogida en el asiento posterior del auto, que fue analizada genéticamente, la víctima fue retenida y golpeada.

"Como Fiscalía estamos conscientes del interés que la comunidad tiene por este hecho, pero toda la información que ha surgido respecto del caso ha sido comunicada en forma oportuna y directa a los padres de Catalina", dijo el fiscal jefe de Copiapó, Christian González.

"Ellos tienen conocimiento pleno de todas las diligencias que se han llevado a cabo, en las cuales, además, han entregado una muy valiosa colaboración", dijo el persecutor.

"Frente a ello, podemos informar responsablemente, que por ahora, la investigación se mantiene vigente y no existe aún alguna audiencia en esta causa, menos un juicio, considerando que la investigación no se ha cerrado", remarcó González.

"Pido a todas las personas que me apoyen"

Luis Álvarez, padre de Catalina, también se refirió a esta información falsa difundida en redes sociales, que preocupó a la comunidad.

"Pido a todas las personas que me apoyen, que apoyen a la madre de Catalina y a nuestra familia, pero no lleguemos a cometer este tipo de actos. Quizás la persona que subió la información del supuesto juicio para este lunes quiere que se entorpezca la investigación, pues eso es totalmente falso", dijo el padre, que llamó a la gente que se ha mantenido atenta al avance del caso a que no afecten la indagatoria.