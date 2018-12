Diputados oficialistas se pronunciaron sobre candidatura de Magaly Milla

Uno de los principales temas de conversación en el ámbito político fue la abierta declaración que sostuvo a Cooperativa la concejal Magaly Milla sobre ser candidata a la alcaldía de Copiapó, no obstante, su nombre ya genera opiniones divididas dentro de los dos diputados oficialistas de Atacama; Nicolás Noman (UDI) y Sofia Cid (RN).

La parlamentaria de RN y que además fue candidata por el municipio en la elección pasada explicó que la única forma de ganar la elección es enfrentar el proceso de forma conjunta y unida como pacto de Chile Vamos "uno tiene que sentirlo no cualquiera puede ser candidato".

Sin embargo, al ser consultada por la posibilidad de que sea la esposa del exalcalde Maglio Cicardini, Magaly Milla la candidata alcaldesa por el pacto declaró que "si ella va por la oposición ningún problema, pero si va por Chile Vamos no me cuadra por ningún lado. Entiendo que ella no es del PRI, pero si fue así yo me descuelgo inmediatamente".

"Considero que si todo tu proceso político, estas cosas extrañas que te cambias a última hora de un sector político a otro es mucho más complejo y confunde mucho a la ciudadanía" agregó Cid.

Otros cuatro candidatos

En relación a la posible candidatura de la madre de la diputada Socialista Daniella Cicardini, el parlamentario Nicolás Noman contestó que "Creo que tanto el municipio de Copiapó como en el resto de las comunas van a tener diferentes candidatos y por cierto, todo el que tenga ganas, va a estar disponible como para ir (finalmente) como candidato (…) el proceso está abierto, el próximo año se va activar el proceso de las elecciones municipales y ahí tenemos que elegir el mecanismo para elegir los candidatos a las nueve comunas de Atacama" indicó el parlamentario quien proyectó incluso la posibilidad de realizar primarias.

El diputado indicó que en la colectividad hay dos hombres y dos mujeres que internamente han mostrado su intención de ser candidatos a alcalde, siendo incluso uno de ellos parte del gobierno regional, pero que no podía dar los nombres de ellos para no "quemarlos" enfatizó.

En caso de que ellos digan que quieren ser candidatos oficialmente, tendrán que abandonar el gobierno para dedicarse en un ciento por ciento en la campaña.