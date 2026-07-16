Gobierno anuncia suspensión de clases en Atacama por avance de sistema frontal

El Gobierno informó este jueves la suspensión de clases en la Región de Atacama para este viernes, en el marco del sistema frontal que afecta desde la zona norte al sur del país.

La medida preventiva fue confirmada por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, quien explicó que "junto a la suspensión de clases que ya está decretada para mañana viernes 17 entre las zonas de Coquimbo al Maule, se agrega para el día de mañana la suspensión de clases en la región de Atacama".

Regiones con suspensión de clases

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) alertó que dos pulsos frontales ingresarán complementandose hacia la zona central desde la tarde del miércoles 15 de julio, alcanzando el viernes 17 de julio hasta el tramo sur de la Región de Atacama, con precipitaciones que se proyectan hasta el domingo 19 de julio.

Ante este pronóstico, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) determinó la suspensión de clases en las siguientes regiones: