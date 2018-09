Gobierno reconoce tardanza en designación de seremi de la Mujer de Atacama

Luego de que el propio senador Rafael Prohens (RN) indicara que la seremi de la Mujer de Atacama será de Renovación Nacional y que se envió la terna para su nombramiento, la Comisión de Género del Municipio de Copiapó, emplazó al gobierno a su pronta designación.

Paloma Fernández (FA), presidenta de la comisión sostuvo que "a seis meses de iniciado el gobierno, aun seguimos sin seremi de la Mujer y como concejo estamos muy preocupadas por esta situación".

La concejala emplazó a las autoridades locales y nacionales ha realizar el pronto nombramiento.

Por su parte la concejal Rosa Ahumada (PC) enfatizó que "consideramos una gran falta de respeto para las mujeres de Atacama el que hoy día no tengamos a un seremi, no importa que sea hombre o mujer. Que, a casi a siete meses, no exista un seremi en esta repartición que fue un hecho histórico para nuestro país".

Respuesta

"Sabemos que hay una preocupación por el tardío nombramiento respecto de la seremi de la Mujer, estamos trabajando (…) decir que es un cargo relevante para el Presidente Sebastián Piñera y estamos buscando y proponiendo la mejor carta que sea capaz de defender la agenda mujer que hoy en día el Presidente ha definido", sostuvo a Cooperativa la seremi de Gobierno, Sofía Ávalos.

La seremi declaró que antes de que termine el mes, es decir este viernes, se realizará el nombramiento.