INDH: "En la Provincia de Copiapó hay un caso similar al de Quintero"

Serias falencias en las garantías de los derechos al acceso a la salud y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación fueron identificadas en un reciente estudio por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla, Provincia de Copiapó, Región de Atacama.

El jefe de Estudios de la institución, Osvaldo Torres, dio cuenta en entrevista con El Diario de Cooperativa las conclusiones del proceso de investigación.

El experto aseguró que "las preocupaciones mayores que encontramos en la población con respecto a lo que se está viviendo en la comuna de Tierra Amarilla, es la escasez de recursos materiales y personales en los servicios públicos de la región"

"Esto hace que la presencia estatal en la zona sea insuficiente, y hace que los habitantes asuman que el Estado tiene una zona de despreocupación respecto de los derechos de ellos", agregó Torres.

"Esta falta de atención se traduce en que los habitantes tienen que vivir encima de nubes de polvo producidas por las tronaduras de las mineras que están muy próximas a la población, y entendemos que ahí hay una falta de normatividad por parte de las empresas mineras", destacó el experto.

Además el especialista aseveró que "hay un caso bastante similar al de Quintero en el tema de las tronaduras", no obstante, precisó que "al no existir una norma sobre tronaduras las empresas no quebrantan ninguna regla".

"El acuerdo al que han llegado con la población es en el horario que se va a producir, pero los efectos de estas son nubes de polvo que invaden a los sectores más cercanos a esta actividad".

Torres lamentó el hecho y además entregó detalles del Mapa de Conflictos Socioambientales, el cual revela diversas zonas críticas en el tema medioambiental "que requieren un esfuerzo y preopucación de todos los actores, incluidos los actores estatales", frente a lo cual "es importante que se tome acción preventiva".