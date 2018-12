Mamá de diputada Cicardini proyecta candidatura al municipio de Copiapó

Tras obtener un 41 por ciento de los votos en las últimas elecciones municipales, y ser una de las primeras mayorías, la concejal Magaly Milla confirmó a Cooperativa que piensa ser candidata a alcaldesa de Copiapó por el Partido Regionalista Independiente (PRI)

"Siempre están las posibilidadesm uno no puede descartar eso: yo estoy disponible por el PRI para poder participar", dijo Milla, y sostuvo que a mediados del próximo año el candidato de la tienda para la capital de Atacama debería estar ya definido.

La también madre de la diputada socialista Daniella Cicardini explicó que el principal sello de su futura candidatura será el regionalismo: "Mas que partidos políticos está nuestra convicción de ser regionalista, ser copiapina y que he trabajado de forma muy cercana a dos gestiones de mi esposo que fue alcalde y los dos periodos que he sido concejal".

Precisamente uno de los principales candidatos a la alcaldía era el ex alcade y esposo de Magaly Milla, Maglio Cicardini. Sin embargo, por un dictamen de la justicia, de momento se encuentra impedido de ser candidato.

No obstante, Milla explicó que "eso no está zanjado aun, no está determinado, hay dos instancias en las que él está apelando, no hay aún una decisión final".

La concejal agregó que su marido tiene la prioridad en caso de estar habilitado, para ser el candidato, pero de persistir la inhabilidad, ella será la candidata del PRI.

Critica al actual alcalde

Consultada la concejal respecto de la actual administración del alcalde Marcos López, señaló que "a esta altura, a dos años, yo no sé si aún pueda culpar a la administración anterior de los déficits financieros que tiene el municipio".

"La gente le quiso creer a la Municipalidad, pero estamos a dos años de una gestión que sigue teniendo déficit y en la cual han sido mayormente perjudicados las organizaciones y la gente más vulnerable".

"Han sido errores que ha cometido el actual alcalde y que si ahora le preguntáramos a la comunidad cómo está evaluado, yo creo que está muy mal evaluado", señaló.