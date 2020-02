Minera canadiense pretende producir cobalto a gran escala en Atacama

La empresa canadiense Capstone Mining Corp., dueña del 70 por ciento de la propiedad del yacimiento polimetálico Santo Domingo, en la comuna de Diego de Almagro, afirmó tener el potencial de producir sulfato de cobalto de grado de batería a gran escala y bajo costo.

El cobalto es una de las principales materias primas útiles para la fabricación de baterías.

"Si Santo Domingo estuviera en funcionamiento hoy, la producción refinada de 4.700 toneladas de cobalto por año convertiría a Capstone en el cuarto mayor productor de cobalto de grado de batería fuera de China y el más grande de América", dijo en un comunicado el presidente y director ejecutivo de la compañía, Darren Pylot.

El proyecto tenía en sus inicios el objetivo de explotar cobre, hierro y oro a gran escala. No obstante, hubo un vuelco debido a un estudio técnico desarrollado por la compañía, que decidió poner al cobalto como uno de sus objetivos centrales según informó Pulso.

